Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı

Malatya’da, Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş , 32 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı.
Malatya’nın Darende ilçesi Cumhuriyet İlk Okulu’nu ziyaret eden Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş ,
1982 yılında mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu. Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, "Yazar Öğrenci Buluşmaları" kapsamında öğrencileri ile buluşarak, öğrencilerle söyleşi yaptı.
Söyleşide anılarını paylaşan Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş , daha sonra öğrencilere kitaplarını imzaladı.
MALATYA
28 Aralık 2019 Cumartesi
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