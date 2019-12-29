Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

En son nerede deprem oldu?

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mahmut T. idaresindeki 44 EZ 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 4541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza da araç sürücülerinden Mahmut T. ile Fatma T., Mehmet Emin T.,Zeynep T. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

MALATYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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