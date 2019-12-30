Malatya’da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da polis yaptığı denetimlerde 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ve çok uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetim kontrol ve şok uygulamalarda;7 adet ruhsatsız tüfek, 13 gram esrar maddesi,0,73 gr Sentetik kannobinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 zanlının gözaltına alındı.

MALATYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.