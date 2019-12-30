Malatya'da yeni yıl hazırlıkları

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MALATYA, yılbaşına hazırlandı. Kentin işlek caddelerindeki mağazalar süslendi, ışıklandırıldı.

2020'ye girmeye saatler kala Malatya'da, mağazalar ve işyerleri süslenip, ışıklandırıldı. 'Mutlu Yıllar Malatya 2020' yazısının yer aldığı kentte, vatandaşlar Milli Piyango bayilerine akın etti.

Rengarenk alış veriş merkezleri ise doldu taştı.



MALATYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

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AKŞAM 17:22

YATSI 18:44

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