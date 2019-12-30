Battalgazi için 2020 yılı yatırım yılı olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Battalgazi için 2020 yılı yatırım yılı olacak

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Güder, "Göreve geldiğimiz süreçte ilçemiz adına bazı yatırımları hayata geçirdik ama Battalgazi için asıl yatırım yılı 2020 olacak" dedi.

Battalgazi için 2020 yılı yatırım yılı olacak

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Güder, “Göreve geldiğimiz süreçte ilçemiz adına bazı yatırımları hayata geçirdik ama Battalgazi için asıl yatırım yılı 2020 olacak” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TRT Kurdi Yerel Gündem programının canlı yayınına katılarak, Malatya’nın genel durumu ve Battalgazi Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Programa, Battalgazi Belediye Başkanı Başkan Güder, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Prof.Dr.İlhan Geçit, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğretim görevlisi Asım Taş, Battalgazi Esnaf Odası Başkanı Adil Culha katıldı. Ahmet Yukuş’un sunuculuğunu yaptığı ‘Yerel Gündem’ programına katılan Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi’nde düzenlenen programda, Battalgazi'nin tarihini, kültürünü, ekonomisini, demografik yapısını, turizmini, tarımını, yapılan yatırımlarla ve planlanan projeleri anlattı. Başkan Güder, “Kozmopolit yapısıyla, Malatya'nın kalkınması anlamında tarihi dokusuyla ve tarımıyla Malatya'nın en önemli ilçesi Battalgazi ilçesidir. İlçemiz adına göreve geldiğimiz süreçte bazı yatırımları hayata geçirdik ama Battalgazi için asıl yatırım yılı 2020 yılı olacak” dedi.
Tarihi ve kültürel eserlere daha çok ilgi
Başkan Güder, yeni yılda kentin tarihi ve kültürel değerlerine daha çok ilgi göstereceklerini belirterek, "Battalgazi ilçemiz tarihi kokan bir ilçedir ve bu tarihi dokusuna ayrı bir parantez açmak gerekir. İlçemizde bulunan Tarihi Ulu Cami, Kale Surları, Kümbetler, Medreseler, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı ve Arslantepe Höyüğü geçmişten günümüze gelen en önemli eserlerdir. Özellikle Arslantepe'de yapılan kazılarda çok önemli tarihsel bulgulara rastlandı. Bu önemli tarihinin tüm dünyaya açılmasını istiyoruz. UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine alınması için başvurumuzu yaptık. Değerlendirme sürecini bekliyoruz. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine girmesi durumu, Hem Battalgazi'nin hem de bölgenin tanınması, gelişmesi anlamında çok önemli bir adım olacaktır. Ayrıca 2020 yılının ‘Arslantepe’ yılı olması için de çalışmalar yürütüyoruz. Arslantepe yılı olması halinde ülke içinde ciddi anlamda tanıtım yapmış olacağız. Biz istiyoruz ki; bütün insanlarımız Arslantepe'yi bilsin ve sahip çıksın. Arslantepe Höyüğü, Göbeklitepe ile birlikte bölgedeki iki önemli tarihi mekanlardan biridir” ifadelerini kullandı.
Battalgazi ilçesi için önemli yatırım projelerinin olduğunu da vurgulayan Başkan Güder, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemiz adına bazı yatırımları hayata geçirdik ama Battalgazi için asıl yatırım yılı 2020 yılı olacak. İlçe halkı için önemli projeler hazırlıyoruz. İlçenin öncelikli sorunlarından bir tanesi İmar konusuydu. Kısa süre içinde imar ile ilgili konularda çok önemli adımlar attık. İmarı çözmedikçe yatırımlarında pek anlamı olmuyor. Kısa süre içerisinde imarı sorun olmaktan çıkarıyoruz ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.
"Ötelemeden ayırt etmeden hizmet"
Battalgazi ilçesinin göç alan bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Güder, kimseyi ötelemeden ve ayırt etmeden kucaklamaya çalıştıklarını da belirtti. Başkan Güder, “Özellikle ilçemize doğu illerinden çok fazla göç oluyor. Bu göç daha çok maddi durumu iyi olmayan ve işsiz kaldığı için göç eden insanlar. Biz onlara burada ev sahipliği yapıyoruz. Evlerine aş götürmelerini sağlıyoruz. Biz kimseyi ötelemeden ve ayırt etmeden kucaklıyoruz. Bizim memleketimize gelen herkesi kardeşimiz olarak karşılıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak Hayır Çarşımız var. Bizler belediye olarak imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz ancak imkanlarımız bazen yeterli olmuyor. Hayırsever vatandaşlarımızın daha fazla katkısına ve desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi de oluyoruz. Verilen yardımları son kuruşuna kadar hatta fazlasıyla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için Hayır Çarşısında ki arkadaşlarımız 7 gün 24 çalışma prensibi ile emek sarf ediyorlar. Zaten dinimizde de yardımlaşmak çok önemlidir. İlçemizde ve ilimizde bugüne kadar huzur bozan bir olay yaşanmadı ve bundan sonra da Rabbim nasip ederse yaşanmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.
Bir sanayi kenti olan Malatya’nın aynı zamanda önemli bir tarım kenti olduğunu da ifade eden Başkan Güder, “Hepimiz yaptığımız çalışmalarla Malatya’mızın kendine yetebilen bir Malatya olması, Türkiye’nin kendine yetebilen bir Türkiye olabilmesi adına gayret sarf ediyoruz. Umut ve ümit ediyoruz ki inşallah yarınlar bugünlerden daha iyi olacak. Bu azimle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kayısı ve diğer tarım sektörlerinde Malatya’mız ve bununla birlikte Battalgazi ilçemiz ciddi bir üretim payına sahip. Dünyanın en güzel kayısıları bizim bölgede yetişiyor diyebiliriz. İlçenin büyük bir bölümünde kayısı yetişiyor ve dünyadaki birçok ülkeye gönderiliyor. Arzumuz, istediğimiz odur ki, bu üretim payının giderek artması, Malatya’mıza olan katma değerin daha da yukarılara yükseltilmesi adına hep beraber çalışacağız” diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in açıklamalarının ardından programın diğer konukları da, kendi alanlarında izleyicilere bilgiler aktardı.

MALATYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyespor’dan transfer müjdesi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan transfer müjdesi
Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı
Gizli kaçış noktaları bulunan eve operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Gizli kaçış noktaları bulunan eve operasyon: 7 ...
Malatya'da yeni yıl hazırlıkları
YEREL HABERLER Malatya'da yeni yıl hazırlıkları
Malatya'da okullararası yüzme yarışmalarında şampiyon Mercan Koleji oldu
YEREL HABERLER Malatya'da okullararası yüzme yarışmalarında şampiyon ...
Malatya’da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da ruhsatsız silah denetimi: 8 gözaltı
1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları
YEREL HABERLER 1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları
Yeni Malatyaspor'un ilk yarı rakamları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un ilk yarı rakamları
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
CHP’de ilçe kongreleri sürüyor
YEREL HABERLER CHP’de ilçe kongreleri sürüyor
Milletvekili Çakır, restore edilen tarihi Yeşilyurt konaklarını inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır, restore edilen tarihi Yeşilyurt ...
Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da Antalya kampı sürüyor
Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi
Sokak hayvanlarını unutmadılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını unutmadılar
TOGG Battalgazi’ye çok yakışacak
YEREL HABERLER TOGG Battalgazi’ye çok yakışacak
Malatya’da huzur operasyonu
YEREL HABERLER Malatya’da huzur operasyonu
Yeşilyurt Belediyesi’nden farklı bir proje daha Yeşilyurt Belediyesi atık elektrikli ve elektronik eşya toplama yarışması düzenliyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden farklı bir proje ...
Malatya yılbaşına hazır
YEREL HABERLER Malatya yılbaşına hazır
Kiraladıkları evde define aradılar
YEREL HABERLER Kiraladıkları evde define aradılar
Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı
Malatya 81 İl arasında 2'nci oldu
YEREL HABERLER Malatya 81 İl arasında 2'nci oldu
Satranç Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Satranç Turnuvası düzenlendi
Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı
YEREL HABERLER Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı
SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, taleplerinin karşılanmasını istedi
YEREL HABERLER SAVDES-SEN Genel Başkanı Cengiz, taleplerinin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X