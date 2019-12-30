Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah ticareti ve kaçakçılığı yapıldığı ihbarıyla, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 3 av tüfeği, 150 av tüfeği fişeği, 1 dürbün, 4 kabza, 1 dipçik, 3 bıçak ele geçirildi. Silahlara ve malzemelere el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak için karakola götürdü.
MALATYA
30 Aralık 2019 Pazartesi
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