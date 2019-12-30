Jandarmadan silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı

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Malatya’da silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı 2 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından Malatya'nın Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde bulunan 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 150 av tüfeği fişeği, 1 adet tüfek dürbünü, 4 adet kabza, 1 adet dipçik ve 2 bıçak ele geçiren jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

MALATYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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