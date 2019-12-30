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Yeşilyurt'ta değişim 2020 yılında da sürecek

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki değişimleri yeni yılda da sürdüreceklerini belirterek, Güneş Enerjili Sera projelerini ise 2020 yılında hizmete sunmayı planladıklarını vurguladı.

Yeşilyurt'ta değişim 2020 yılında da sürecek

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki değişimleri yeni yılda da sürdüreceklerini belirterek, Güneş Enerjili Sera projelerini ise 2020 yılında hizmete sunmayı planladıklarını vurguladı.
Başkan Mehmet Çınar yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020 yılının tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ederek, "Sevinçleriyle, hüzünleriyle 2019 yılını geride bırakırken, yeni umutlar ve beklentilerle 2020 yılına kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.
“Güneş Enerjili Sera projemiz 2020 yılında hizmete sunulacak”
Mesajında ilçedeki yatırım ve değişim rüzgarının yeni yılda da süreceğini belirten Başkan Çınar, "Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak yatırımlarla çehresini değiştirmeye devam ettik. Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için vatandaşlarla beraber Yeşilyurt’u gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe hüviyetinde emanet etmek adına yoğun bir tempoyla çalıştık. Çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik hizmete sunduğumuz ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ve ‘ Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projelerimizin ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı’ Ödülüne layık görülmesini 2019 yılında ki en büyük başarımız olarak görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesini ülke çapındaki bin 359 belediye arasında ilk 5’e girmesini sağlayan bu anlamlı ödülü Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden almakta bizim için ayrı bir gurur ve onur olmuştur. Yeşilyurt’umuzun verimli topraklarını değerlendirmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak düzeye ulaşması adına ‘Yeşil Gıda’ Projemize başlarken, yerli tohumlardan üretimini yaptığımız kurutmalık, turşu ve salçalarla hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Kış döneminde sera faaliyetlerimize devam ederken, topraksız çilek üretimine de başladı. Ayrıca sera projelerimizi daha da geliştirmek adına Samanköy mahallemizde ‘Güneş Enerjili Sera’ projemizi 2020 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Yeni dönem vaatlerimizden olan ‘Portatif Havuz’ ile Gündüzbey ‘’Otopark’ projemizi tamamlayarak hizmete sunduk" ifadelerini kullandı.
Göreve geldikten sonra yaptığı çalışmaları da anlatan Çınar'ın mesajında, "Projeler için çalışmalarımıza hız verdik. Mollakasım mahallemizdeki 257 dönüm alan üzerine, tarihi motifler ile günümüz mimari desenlerinin bir arada buluşmasını sağlayacak olan ‘ Yeni Çırmıktı’ projemiz için ilk adımı attık ve çalışmalara hız verdik. Malatya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirmek adına Yeşilyurt’umuza kazandırdığımız, teknik kapasitesi ve alt yapısıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan Deprem Eğitim Simülasyon MerkeziBilim Atölyemizin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle düzenlenen açılış töreniyle kent sakinlerinin hizmetine sunduk.İlçemizin her noktasının modern ve yaşam standardı yüksek olabilmesi adına kentsel dönüşüm projelerine önem verdik. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Projemizi tamamlarken, Turgut Özal Mahallemizde toplam 68 dönümü kapsayan Kentsel Dönüşüm projemize start verdik.temizlik, alt ve üst yapı yatırımlarımızla güzel ilçemizde ki modern yaşamı gelecek nesillere taşıyacağız. Göreve geldiğimiz günden beri hiç azalmayan hizmet aşkımızla, her bir günümüzü dolu dolu geçiriyor ve ilçemize yeni bir çehre kazandıran proje ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. En büyük destekçimiz olan hemşehrilerimizden aldığımız güçle, hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki, 2020 pek çok projemizin tamamlandığı ve ilçemizin hızlı bir dönüşüm yaşadığı bir yıl olacaktır. Yeşilyurt’umuz sadece klasik belediyecilik hizmetleriyle değil farklı ve dikkat çekici yeni projelere kavuşup, ülke çapındaki tanınırlık ve bilinirlilik seviyesi yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2020 yılının ilçemize, kentimize, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bereket dolu bir yıl diliyorum" denildi.

MALATYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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