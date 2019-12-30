Kar nedeniyle kapanan 200 mahallenin yolu yeniden ulaşıma açıldı

Malatya’da kar yağışı nedeniyle kapanan 200 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve yüksek kesimlerde yağan karla ilgili mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Malatya'nın ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları 24 saat aralıksız yapılıyor. Hafta sonunda da yoğun bir şekilde yürüttüğü temizleme çalışmalarından kar nedeniyle kapanan 200’e yakın kırsal mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ekipler kapanan mahalle yollarını gün içerisinde 34 defa açmak zorunda kalıyor. 28 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Grup yollarında trafiğin aksadığı bölgelerde ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi bu yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapıyor. Kar yağışı en çok Pütürge, Akçadağ, Arapgir, Doğanyol ve Hekimhan ilçelerinde etkili oluyor.

Çığ tehlikesinin bulunduğu grup yollarında vatandaşları uyarın ekipler bu bölgelerde kar küreme çalışmalarını sık sık yapıyor.

MALATYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.