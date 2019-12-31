Polis frekansı yüklenmiş telsizler ele geçirildi: 3 gözaltı

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki hafif ticari araçta, polis frekansları yüklenmiş 4 telsiz ele geçirdi. Araçlardaki şüphelilerin ifadesi doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 telsiz daha bulurken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine iki hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Ekipler aramada polis telsiz frekansları yüklenmiş 4 telsiz ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler polis, frekansı yüklü telsizin U.C.G.'den temin edildiğini belirledi.

U.C.G.'nin evine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada 2 el telsizi, araç telsizi, anten güç ölçer, voltmetre, masa mikrofonu ve laptop ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, U.C.G.'yi de gözaltına alarak sorgulamak üzere için emniyete götürdü.



MALATYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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