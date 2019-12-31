Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak’ta başlayacak

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor’da futbolculara 1 haftalık izin verildi. Sarıkırmızılılar, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek’te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Malatya ekibi, Antalya'da geçireceği yaklaşık 10 günlük hazırlık döneminde 2 de hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Süper Lig’de 20192020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olan ve sahadan 11’lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı. Sarıkırmızılı takım, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek’te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek. Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas’a geçecek. 1415 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarıkırmızılıların Antalya’da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi.

Malatya ekibinde kamp kadrosunun açıklandığı ve bazı futbolculara kendilerine kulüp bulmalarının söyleneceği öğrenildi.

MALATYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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