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Malatya'da yeni yıl kutlamaları

İHA

Malatya'da siyasiler yayımladıkları mesajlar ile 2020 yılının birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Malatya'da yeni yıl kutlamaları

Malatya’da siyasiler yayımladıkları mesajlar ile 2020 yılının birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, mesajında “2019 yılını acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecanını yaşıyoruz.
2020 yılının Malatya’mıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Ülkümüz ve ülkemiz için yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılıkla çalışmalarımız sürecektir. Sevilen, özlenen, gıpta edilen büyük ülke haline gelmemizin çaresi de vatanımızı küresel bir cazibe merkezi haline getirmekle mümkün olacaktır. Bize göre gelecek, ay yıldızlı bayrağın altında birleşmekten geçmektedir. Gelecek yüzyıllara Yüce Türk Milleti mührünü vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Vatan ve Bayrak uğruna hayatlarını kaybeden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Sınır ötesinde görevlerinin başında olan kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi Üzerlerine olsun diyorum. Yeni ümitler ve yeni beklentilerle girilen yeni yılda; tüm vatandaşlarımızın ve Türkİslam aleminin yeni yılını kutluyor; birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan'dan huzursuzlukların son bulması temennisi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mesajında, 2020 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek, "Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle 2020 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olma noktasında gündemi belirleyen ve dengeleri değiştiren ülke konumuna gelmiştir. Yeni bir yılı karşılarken geride bıraktığımız zaman içerisinde coğrafyamızda yaşanan tüm elim hadiselerin son bulması, barış, huzur ve güven dolu günlerin gelmesini yürekten temenni ediyorum. Yanı başımızda halen devam etmekte olan ve İslam alemini huzursuz eden olayların son bulmasını canı gönülden temenni ediyorum.
Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli hemşehrilerimizden aldığımız destekle, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamaya devam ediyoruz.
Bu duygularla, 2020 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Güder’in yeni yıl mesajı
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder de yeni yılı kutlayarak, "Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla bir yılı daha geride bıraktık. Millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2020 yılının Battalgazimiz’e, Malatyamız’a ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.
Battalgazi Belediyesi olarak 2019 yılında hemşehrilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Belediyemizin her kademesinde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımla birlikte, siz kıymetli hemşehrilerimden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Battalgazimiz’i layık olduğuna yakışır bir ilçe haline getirmekte olan kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı da beraberinde getirmektedir.Battalgazi Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmaya devam etmiş, yatırımlar için proje çalışmalarına hız vermiştir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek ve emir telakki ederek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşehrilerimiz için yepyeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"2020’de güçlü Türkiye olacağız"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi ve Malatyalı işadamı İzzet Gören'in yayımladığı mesajda, "2020 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diledi. En büyük isteğinin 2020’nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirten Gören, “İnşallah 2020’de daha güzel günler, daha acısız günler, mutlu ve huzurlu günleri bütün halkımızla ve kardeş topluluklarla birlikte, bütün İslam aleminde mutluluğa, huzura sebep olacak olayları diliyoruz. Yeni yılın yüce Türk Milletinin her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" denildi.
Gönen mesajının son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen yerli otomobile de destek verdiğini belirterek, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değil. Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk ve sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Ülke olarak milli ve yerli otomobile sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

MALATYA

31 Aralık 2019 Salı

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