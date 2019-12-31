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Yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

İHA

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdı.
2020 yılına girmeye sayılı saatler kala Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde bulunan lokanta, fırın, kasap, manav ve kuru yemişçilerde denetimlerini sıklaştıran Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığını, hijyen şartlarına uygunluğunu, üretim ve son kullanma tarihleri ile iş yerlerinin faaliyet belgelerini kontrol etti.
Yaptıkları denetimlerde vatandaşların sağlığını tehdit edecek ürünlere asla izin vermediklerini, iş yerlerinin tüm uygulamalarının belediye mevzuatına uygun olup olmadığını da kontrol ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, alışveriş yapan vatandaşların da bu konuda duyarlı ve hassas olması gerektiğini söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, halkın huzuru ve esenliği için zabıta denetimlerinin yeni yılda da aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, 2020 yılının sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni etti.
Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun bir hizmet alabilmeleri için iş yerlerine yönelik rutin denetimlerin devam ettiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak alış veriş yaptığı iş yerlerine yönelik rutin denetimlerimizi özel günlerde daha da arttırıyoruz. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için çok titiz ve özenli bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaşımızın da bu konuya aynı duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Özellikle gıda maddeleri üzerinde bulunan son kullanma tarihini kontrol etmelerini ve olumsuz gördükleri durumları 444 8 910 numaralı telefondan bize iletebilirler. Zabıta ekiplerimiz anında şikayetleri değerlendirerek, gerekli işlemleri yapacaktır. Hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Tüm halkımıza güvenli ve huzurlu alışverişler diliyoruz" diye konuştu.

MALATYA

31 Aralık 2019 Salı

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