Jandarma’dan şehit aileleri ve gazi ziyareti

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, yeni yıl kutlaması kapsamında, Malatya il merkezi ve ilçelerinde toplam 81 şehit ailesi ve gazi ailesi ziyaret edildi.

Söz konusu ziyaretlerde şehit ailelerine ve gazilere, kendilerinin Jandarma Teşkilatı için en değerli emanetler oldukları hatırlatılarak, sağlık mutluluk ve esenlikler dilendi.

Şehit ailesi ve gazilerle sohbet edilip bir ihtiyaçları olup olmadığının da sorulduğu kaydedildi.

MALATYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:09

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