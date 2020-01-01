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Aranan 10 zanlı yakalandı

İHA

Malatya'da, yılbaşı gecesi yapılan uygulamalarda, aramaları bulunan 10 zanlı yakalandı.

Aranan 10 zanlı yakalandı

Malatya’da, yılbaşı gecesi yapılan uygulamalarda, aramaları bulunan 10 zanlı yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 24 saatte yapılan çalışmalarda, 2 bin 38 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 5 şahsa yoklama kaçağı tebliği yapıldı. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 2 farklı aranması olan ve kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet Suçundan Aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Yasadışı Sigara Ticareti yapma suçundan aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Yaralama suçundan aranıyor kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. Farklı suçlardan aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Hırsızlık suçu şüphelisi 3 şahıs yakalandı. Yağma ve tehdit suçundan mevcutlu bulunan 1 şahıs tutuklandı.
Bu arada, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ele geçirildi. 1 şahıstan 5,8 gr, başka bir şahıstan 3 ayrı parça halinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 ayrı şahıstan 4 ayrı parça halinde extacy hap ile narkotik madde ele geçirildi. 1 iş yerinden 1 adet Paramatik tabir edilen Kumar makinesi ele geçirilerek 1 şahsa gerekli adli işlemler yapıldı.
994 araç kontrol edildi
Diğer yandan, 994 araç kontrol edildi. Motor ve şase numaralarının silindiği ve çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet motosiklet yakalandı. Hacizli yakalamalı olarak aranma kaydı olan 1 araca gerekli işlemler yapıldı.
Öte yandan, 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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