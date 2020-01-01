Yeni Malatyaspor’dan ilk yarı değerlendirmesi Selim Pilten: "24 değil 31 puan topladık"

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, genel anlamda kötü sayılmayacak bir ilk yarı geçirdiklerini belirtti. Pilten ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde aldıkları sonuçlarla ülke puanına da katkıda bulunduklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, basın mensuplarına sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Genel anlamda kötü sayılmayacak bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Pilten, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda en iyi puanımızı geçen sezon toplamışız. Bu sezon 24 puan toplamayı başardık. Aslında bizi yarışın içerisinde tutacak bir puan. Tabi hedefimiz ikinci yarıya daha güçlenerek başlamak. Bunun için de gerekeni yapacağız inşallah. Aslına bakarsanız biz 24 değil de 31 puan topladık. Bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığımız 4 maçtan 7 puan alarak ülke puanımıza da önemli katkımız oldu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Selim Pilten, stadyuma gelerek kendilerini yalnız bırakmayanlara taraftarlara teşekkür etti.



İkinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak

Taraftar, şehir ve yönetim olarak Malatya'ya yakışır şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Pilten, "İkinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'ta başlayacağız. Gaziantep FK maçında beraberlik alarak ilk yarıyı tamamladık. Aslına bakarsanız maçın hakkı bizim galibiyetimizdi. Yine de deplasmanda kazanılan her puanı önemli görmek lazım. Bugüne kadar Yeni Malatyasporumuza destek veren ve katkıda bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek’e ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

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