Jandarma’dan miniklere yılbaşı hediyesi

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Malatya’da Jandarma görevlileri, yılbaşından bir gün önce ana okullarını ziyaret edip, minik öğrencilere yılbaşı hediyelerini takdim etti.

Battalgazi ilçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, 31 Aralık 2019 günü ilçedeki bazı ana okullarını ziyaret edip, öğrencilere yeni yıl hediyesi verdiler.

Minik öğrenciler jandarmanın bu ziyareti ve hediyesine teşekkür ettiler.

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