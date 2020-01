Anadolu Selçuklu Ocakları yerli otomobil alacak

Anadolu Selçuklu Ocaklar Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "60 yıllık rüyamız gerçekleşti. Yerli otomobil sipariş edeceğiz" dedi.

Anadolu Selçuk Ocakları İl Binasında istişare toplantısı gerçekleşti. Programa, Anadolu Selçuklu Ocaklar Genel Başkanı Ayetullah Geçen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Geçen, “31 Aralık 2019 Şehit Liderimiz Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ‘un doğum günü. Şehit liderimizin mekanı cennet olsun. İnşallah Peygamber efendim Hz. Muhammed’in komşusu olur. Bizlerde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu gibi şehitlik nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, gündemi de değerlendirdi. Geçen, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizi için alınan ES 400’ler hayırlı olsun .Diğer taraftan Suriye sınırda zeytin dalı operasyonu, Fırat Kalkanı ve Barış Pınar Harekatı gibi hayırlı operasyonlar yapmıştır. Bilginiz gibi arkadaşlar en güzel savunma saldırıdır” Şeklinde konuştu.

Doğu Türkistan’da yaşayanlara uygulanan zulüme de temas eden Geçen, “Kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyetinde zulmün işkencenin son bulması için devletimizin üst düzey yöneticilerinin, mutlaka gerekli kararlar almasını tedbirler olmasını gerekirse ambargo uyumalarını bekliyoruz. Doğu Türkistan asla yalnız değildir. Biz her zaman gündeme getireceğiz. Dünya’nın neresinde bir mazlum varsa her zaman Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanlığımız olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Başkan Geçen, “Yerli otomobilin yapılması aslında geç kalınmış bir hadisedir. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak destek veriyoruz. Bizde inşallah bir adet olmak üzere Anadolu Selçuklu Ocaklarının makam aracı için siparişimizi yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Yerli ve milli çalışmaların her zaman biz imzamızı atarız. Devletimizin üst kademelerinde çalışanların çalışmalarını her zaman olduğu destek veriyoruz. Türk Silahlı kuvvetlerimizin Libya’da olması ve gitmesini destekliyoruz. Libya bizim ata topraklarımız. Ata miraslarımız ülkemiz gerek siyasi, ekonomi askeri anlamada kuşatma altında Türkiye’nin Suriye’ sınırında 950 kilometre sınırımızın 650 kilometrelik sınırımızın ABD ve İsrail, Avrupa Birliğinin yerli iş birlikçileri olan PYD’ in elinde, bir terör örgütünün elindedir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de Doğal gaz çalışması yapılmasına da parmak basan Geçen, “ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve İsrail bunlar doğal gaz çalışmasını engellemeye çalışıyor. Bu ne anlama geliyor. Arkadaşlar ülkemizin 895 bin metre karesinin Akdeniz dahil olmak üzere tüm sınırlarda kuşatma altında olduğunu gösteriyor. Hem ekonomik anlamada hem askeri anlamda kuşatma altında olduğunu gösteriyor. Libya Asker göndermemiz hayırlı olacaktır. Devlet yöneticilerimizin talebimiz şudur. Papaz’ da olduğu gibi geri adım atmamalarıdır. Asker göndereceksek adam gibi göndereceğiz ve arkasında duracağız. Devletimiz Libya asker gönderme niyetinde ise biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak sonuna kadar destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

