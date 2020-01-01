Anadolu Selçuklu Ocakları yerli otomobil alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Selçuklu Ocakları yerli otomobil alacak

İHA

Anadolu Selçuklu Ocaklar Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "60 yıllık rüyamız gerçekleşti. Yerli otomobil sipariş edeceğiz" dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları yerli otomobil alacak

Anadolu Selçuklu Ocaklar Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "60 yıllık rüyamız gerçekleşti. Yerli otomobil sipariş edeceğiz" dedi.
Anadolu Selçuk Ocakları İl Binasında istişare toplantısı gerçekleşti. Programa, Anadolu Selçuklu Ocaklar Genel Başkanı Ayetullah Geçen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Geçen, “31 Aralık 2019 Şehit Liderimiz Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ‘un doğum günü. Şehit liderimizin mekanı cennet olsun. İnşallah Peygamber efendim Hz. Muhammed’in komşusu olur. Bizlerde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu gibi şehitlik nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, gündemi de değerlendirdi. Geçen, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizi için alınan ES 400’ler hayırlı olsun .Diğer taraftan Suriye sınırda zeytin dalı operasyonu, Fırat Kalkanı ve Barış Pınar Harekatı gibi hayırlı operasyonlar yapmıştır. Bilginiz gibi arkadaşlar en güzel savunma saldırıdır” Şeklinde konuştu.
Doğu Türkistan’da yaşayanlara uygulanan zulüme de temas eden Geçen, “Kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyetinde zulmün işkencenin son bulması için devletimizin üst düzey yöneticilerinin, mutlaka gerekli kararlar almasını tedbirler olmasını gerekirse ambargo uyumalarını bekliyoruz. Doğu Türkistan asla yalnız değildir. Biz her zaman gündeme getireceğiz. Dünya’nın neresinde bir mazlum varsa her zaman Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanlığımız olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.
Başkan Geçen, “Yerli otomobilin yapılması aslında geç kalınmış bir hadisedir. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak destek veriyoruz. Bizde inşallah bir adet olmak üzere Anadolu Selçuklu Ocaklarının makam aracı için siparişimizi yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. Yerli ve milli çalışmaların her zaman biz imzamızı atarız. Devletimizin üst kademelerinde çalışanların çalışmalarını her zaman olduğu destek veriyoruz. Türk Silahlı kuvvetlerimizin Libya’da olması ve gitmesini destekliyoruz. Libya bizim ata topraklarımız. Ata miraslarımız ülkemiz gerek siyasi, ekonomi askeri anlamada kuşatma altında Türkiye’nin Suriye’ sınırında 950 kilometre sınırımızın 650 kilometrelik sınırımızın ABD ve İsrail, Avrupa Birliğinin yerli iş birlikçileri olan PYD’ in elinde, bir terör örgütünün elindedir” ifadelerini kullandı.
Akdeniz’de Doğal gaz çalışması yapılmasına da parmak basan Geçen, “ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve İsrail bunlar doğal gaz çalışmasını engellemeye çalışıyor. Bu ne anlama geliyor. Arkadaşlar ülkemizin 895 bin metre karesinin Akdeniz dahil olmak üzere tüm sınırlarda kuşatma altında olduğunu gösteriyor. Hem ekonomik anlamada hem askeri anlamda kuşatma altında olduğunu gösteriyor. Libya Asker göndermemiz hayırlı olacaktır. Devlet yöneticilerimizin talebimiz şudur. Papaz’ da olduğu gibi geri adım atmamalarıdır. Asker göndereceksek adam gibi göndereceğiz ve arkasında duracağız. Devletimiz Libya asker gönderme niyetinde ise biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak sonuna kadar destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumar oynanamadan önlendi Kayısı fabrikası kumarhaneye çevrildi
YEREL HABERLER Kumar oynanamadan önlendi Kayısı fabrikası ...
Yeşilyurt Belediyespor 11 futbolcuyla yolları ayırdı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor 11 futbolcuyla yolları ayırdı
Milletvekili Kahtalı’dan Eğitim Bir Sen’e ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan Eğitim Bir Sen’e ziyaret
Jandarma’dan hoş geldin bebek ziyareti
YEREL HABERLER Jandarma’dan hoş geldin bebek ziyareti
Başkan Çınar’dan Azra bebeğe ilgi
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Azra bebeğe ilgi
Başkan Gürkan 2019’u hemşehrileri ile uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan 2019’u hemşehrileri ile uğurladı
Jandarma’dan miniklere yılbaşı hediyesi
YEREL HABERLER Jandarma’dan miniklere yılbaşı hediyesi
Arguvan Belediyesi, çalışanlarıyla yılbaşını kutladı
YEREL HABERLER Arguvan Belediyesi, çalışanlarıyla yılbaşını kutladı
Seyyah Fotoğrafçı Hayırlı’dan fotoğraf ziyafeti
YEREL HABERLER Seyyah Fotoğrafçı Hayırlı’dan fotoğraf ziyafeti
Yeni Malatyaspor’dan ilk yarı değerlendirmesi Selim Pilten: "24 değil 31 puan topladık"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan ilk yarı değerlendirmesi Selim ...
Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı
Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı
YEREL HABERLER Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı
Kampüs Liglerinin ilk yarısı sona erdi
YEREL HABERLER Kampüs Liglerinin ilk yarısı sona erdi
Aranan 10 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 10 zanlı yakalandı
Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı
YEREL HABERLER Malatya'da çığın kapattığı yol 7 saatte açıldı
Malatya’da yılbaşı coşkusu
YEREL HABERLER Malatya’da yılbaşı coşkusu
Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti
YEREL HABERLER Malatya'da yeni yıl kutlamaları coşkulu geçti
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Malatya’da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu
YEREL HABERLER Malatya’da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu
Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Azra'
YEREL HABERLER Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Azra'
Malatya'da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı
Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X