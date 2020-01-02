Müdür Bentli profesör oldu

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, profesör ünvanı aldı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, İl Sağlık Müdürlüğü görevine devam ederken İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunun kararı ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında profesör oldu.
Bentli’nin profesörlük cübbesini İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay giydirdi.
İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, 2014 yılının Eylül ayında doçent ünvanını almıştı. Bentli, 2017 yılının Kasım ayından beri Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyor.
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