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Öğrencilere trafik eğitimi verildi 2020’nin ilk trafik dedektifleri hazır

İHA

Malatya'da jandarma tarafından öğrenciler eğitilerek, 2020'nin ilk trafik dedektiflerine kartları verildi.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi 2020’nin ilk trafik dedektifleri hazır

Malatya’da jandarma tarafından öğrenciler eğitilerek, 2020’nin ilk trafik dedektiflerine kartları verildi.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2020 yılının ilk eğitim gününde ilk ve orta okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Jandarma Trafik Timleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Fatih ilk okulu ile 19 Mayıs ortaokulunda verilen trafik eğitimi, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir sunum yapan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Trafik Dedektifleri Projesinin trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamaktır" dedi. Eğitim kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 317 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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