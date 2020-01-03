Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar

Malatya'da 2 şahıs tarafından gasp edilmek istenen 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari takside bulunan E.Ü. ile yanındaki 2 arkadaşı arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Cadde üzerinde araç inen E.Ü. ve yanındakiler arasında devam eden kavgada iddiaya göre gasp edilmek istenen E.Ü. direnince bıçaklı saldırıya uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi soncunda E.Ü. yaralanırken olayın şüpheleri olay yerinden kaçarak izini kayıp ettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay da yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.