(ÖZEL) Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Guilherme, DHA'ya konuştu (tekrar)

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- BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Türkiye'nin kültürünün Brezilya kültürüne benzediğini, Yeni Malatyaspor'un sürekli bir girişim içerisinde olduğunu belirtti. Guilherme ayrıca, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de, "Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

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