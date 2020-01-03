(ÖZEL) Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Guilherme, DHA'ya konuştu (tekrar)

- BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Türkiye'nin kültürünün Brezilya kültürüne benzediğini, Yeni Malatyaspor'un sürekli bir girişim içerisinde olduğunu belirtti. Guilherme ayrıca, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de, "Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
MALATYA
03 Ocak 2020 Cuma
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