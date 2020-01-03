Kaymakamdan hastane denetimi

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Malatya’nın Darende Kaymakamı Malik Çalışır, kurum ve kuruluşlarda gece denetimi yapıp, yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Çalışır, gece İlçe Devlet Hastanesi’ni denetleyerek, çalışanlarını ve tedavi gören hastaların yeni yıllarını tebrik etti. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yol kontrol trafik ekiplerini de ziyaret eden Kaymakam Malik Çalışır, askerlerin yeni yıllarını kutladı.

Yol kontrol noktasında durdurulan sürücülerle bir süre sohbet eden Kaymakam Çalışır, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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