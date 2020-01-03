Fakir evleri ziyaret edildi

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçede fakir vatandaşları ziyaret ederek, gıda kolisi dağıttı.
İlçenin Beğre Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi dağıtan Kaymakam Köroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç halinde gerekli her türlü desteğin verileceğini ve vatandaşların her zaman yanında olunacağını belirtti.
MALATYA
03 Ocak 2020 Cuma
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