Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

Malatya’da 15 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 27 ekibinin, kapalı kırsal mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye, kardan yolu kapanan en fazla kırsal mahalle 12 mahalle ile Pütürge ilçesinde bulunuyor. Yolu kapanan toplam 15 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 334 kilometrelik kapalı yolun açılması için 27 ekip iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor. Ekiplerin bazı kırsal mahallelerin yolunu açtığı ancak tipi nedeniyle tekrar kapandığı, bu nedenle bir günde aynı yolu birkaç kez açmak zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.