Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ilk hazırlık maçını kazandı

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Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3.lig temsilcisi Belediye Derincespor ile oynadığı hazırlık maçını 10 kazandı.

Ligin ilk yarısını 15 puanla 17. sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, Antalya Belek kampı kapsamında 3. Lig 2. Grup takımı Belediye Derincespor ile hazırlık maçı oynadı. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 30. dakikada Muhammed Öztürk’ün kaydettiği golle 10 kazandı.

Karşılaşmada bütün futbolcularına şans verdiği belirtilen Mehmet Ak’ın takımının performansından memnun kaldığı bildirildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor kamptaki ikinci hazırlık maçını 5 Ocak Pazar günü 3.Lig 1. Grup temsilcisi Bucaspor ile oynayacak.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:25

YATSI 18:47

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