Guilherme´den kafa karıştıran hareket

BtcTurk Yeni Malatyaspor´un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, sosyal medya hesabında yer alan "Yeni Malatyaspor" ibaresini kaldırdı.
MALATYA
03 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 06:09
- GÜNEŞ 07:37
- ÖĞLE 12:36
- İKİNDİ 15:04
- AKŞAM 17:25
- YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.