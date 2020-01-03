Başkan Çınar, Ankara’da temaslarda bulundu

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yatırımların takibi için gittiği Ankara’da ki görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ‘Şehir ve Güvenlik’ konulu sempozyuma katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, eğitim, çevresel ve sosyal yardım hizmetlerinde daha iyi noktaya ulaştırmak adına başlattıkları yatırımların takibi için bir takım görüşmeler yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Hasan Suver'i makamlarında ziyaret ederek, Yeşilyurt’ta gerçekleşen hizmetler ve yeni dönem yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ‘Şehir ve Güvenlik’ konulu sempozyuma katıldıktan sonra ilçemize yapacağımız yeni yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşmak adına bir takım görüşmeler yaptık. Gelişim ve değişim sürecini dikkat çekici farklı yatırımlarla sürdüren güzel ilçemiz Yeşilyurt için 7/24 mesai yapıyoruz, halkımıza vaat ettiğimiz yeni yatırımlarımızı hayata geçirmek içinde dur durak bilmeden çalışıyoruz. Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank ve Sayın Hasan Suver ile güzel ve verimli görüşmeler yaptık. Kendilerini yeni dönem yatırımlarımızla ilgili bilgiler paylaşıp, taleplerimizi ilettik. Her yönüyle verimli ve güzel görüşmeler yapmak, bize pozitif bir enerji katmıştır” ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında yapmayı vaat ettikleri 45 projeden 28’ini belli bir noktaya getirdiklerini, hem bu projeler hem de şu anda tasarım aşamasında olan yeni projelere destekler aldıklarını vurgulayan Çınar, “Eğitimden sağlığa, kültürden çevreye, sanattan tarıma, sosyal yardımdan toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlere kadar her alanda ilçemizi daha güzel noktaya taşımak istiyoruz. Çevre yatırımlarında artık ülke çapında tanınan yerel bir yönetimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerinin başarıya ulaşması için Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük yatırımlar yapıp, sosyal sorumluluk projeleri uyguluyoruz. Bu kapsamda bölgemizde örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini hizmete sunduk. ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projemiz Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetim Başarı’ ödülüne layık görülmüştü. Ülke çapında bin 359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısı göstermek çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik duyarlı hizmet anlayışımızın açık bir göstergesidir. Bizler çevreci bir belediyeyiz, insanımızı ve doğamızı seviyoruz, onu korumak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz, bundan sonra da aynı kararlı duruşumuz devam edecektir. 2020 ve sonraki yıllar için de üzerinde çalıştığımız hem çevresel hem de diğer hizmetlerimize ilişkin hazırladığımız raporları takdim ettik. Ayrıca Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimizin açılışını Sayın Bakanımız Murat Kurum’un yapması için de Bakan Yardımcılarımıza talebimizi ilettik. Sayın Bakanımızın, ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen ilçelerin başında gelen Yeşilyurt’a teşrif etmesi bizleri onurlandıracaktır. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir edip desteklerini eksik etmeyen Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha hem Malatya’mızın hem de Yeşilyurt’umuzun bütün alanlarda kalkınması adına desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Bürokratlarımıza şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Hasan Suver'e Malatya kayısısı hediye eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile de bir araya geldi.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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