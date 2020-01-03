Malatya'da evleri işaretleyen şüpheli gözaltına alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Alevi vatandaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretleyen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Alevi vatandaşların yaşadığı 5 evin kapısına ve duvarlarına 'X' işareti konulduğunu belirledi. Konuyla ilgili olarak bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin Dedeköy Mahallesi'nde yaşayan B.Ç. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin İlçe jandarma Komutanlığındaki ifadesinin sürdüğü ve olayla ilgili yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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