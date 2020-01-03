Silahlar ele geçirildi, 1 gözaltı

Malatya’da, silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, Battalgazi ilçesi Kuluşağı Mahallesi Haydarlar Mezrasında kaçak silah bulundurulduğu bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmada, bir şahsa ait 1 ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 adet Kalaşnikof Tüfeği, 1 adet Kalaşnikof tüfek şarjörü, 5 adet fişek, 1 adet pompalı ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine C.M. isimli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

MALATYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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