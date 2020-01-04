Milletvekili Tüfenkci: “ 2020, 2019 yılından daha iyi olacak”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2020’nin 2019 yılından daha iyi olacağını ifade ederek, bu yıl daha fazla iş ve aş sağlayacaklarını vurguladı.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve partililerle birlikte Yeşilyurt ilçesi Tepeköy ve Topraktepe Mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Bildiğiniz gibi mecliste Libya Tezkeresi vardı. Bu tezkere tarihi bir sorumluluk yüklüyordu. Özellikle Türkiye’yi Akdeniz havzasına, Alanya havzasına, Antalya havzasına hapsetmeye çalışan bir takım güçlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’nin nasıl oyunları bozduğunu göstermesi bakımından da önemli bir görüşmeydi. Burada özellikle muhalefet her zamanki gibi olayı anlamadan ve Türkiye’nin büyük resmine bakmadan sırf karşı çıkmak için ortaya koyduğu bir tablo vardı. Türkiye Libya’ya asker göndererek, komşuluk ilişkilerini pekiştirmek ve Türkiye’nin menfaatlerini gözetmektedir” ifadelerini kullandı.

“ 2020 yılında Türkiye, 2019 yılından daha iyi olacak. Ekonomide elde etmiş olduğumuz başarı ve bunun yanında ekonominin oturması ve 2020 de üretime dayalı yeni bir hamlenin başlangıcı olacağını ümit ediyoruz“ diyen Tüfenkci, bu yıl daha fazla üretim ve daha fazla insana iş aş noktasında gelişmelerin olacağını vurguladı.

“Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde devam edecek gelişmeler, Türkiye’yi daha ileri noktalara götürecektir” ifadelerini kullanan Tüfenkci, “Malatya’da bu anlamda bildiğiniz gibi 6. Bölge teşviklerinden faydalanan illerin başında geliyor. Bu noktada özellikle organize sanayi bölgemizdeki yeni fabrikaların üretime geçmesi ile beraber birçok yeni istihdamı da inşallah Malatya’ya kazandırmış olacağız. Dolayısıyla bu noktada Malatya inşallah emin adımlarla yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bakanlığı döneminde projeye aldırdığı kayısı lisanslı depoculuk hizmetinden de söz eden Tüfenkci, “Kayısı ile bildiğiniz gibi lisanslı depolarda muhafaza edilecek. Lisanslı depolar inşallah 2020 yılı içerisinde faaliyete geçecek. Bundan sonrada kayısı alımlarını da yaptıracağız. Çiftçilerimiz ürünlerini daha sağlıklı ortamlarda ücret ödemeden depolama imkanına kavuşmuş olacak” dedi.

Yalçınkaya hizmetleri anlattı

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Avukat Muhammed Emin Yalçınkaya ise, Ak Parti olarak 17 yılda birçok hizmetler yaptıklarını hatırlatıp, “Türkiye’yi geliştirdiğimiz gibi, Malatya’yı da geliştirdik” dedi. Yalçınkaya, “ Tepeköy Mahallesi ve Topraktepe Mahallesini ziyaret ettik. Burada sizlerin taleplerini dinleyip Sayın Bakanımız aracılığı ile çözüm üretmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkut da, “Öncelikle Sayın Bakanıma ve diğer başkanlarıma bizleri ziyaret ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Geldikleri için çok onur duyduk. Bizimde köyle alakalı olan sorunlarımızı Sayın Bakanımız ile istişare ederek çözüm bulmaya çalışacağız. Ben tekrardan bizi ziyarete gelen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Topraktepe Mahallesi muhtarı Abdulkadir Karaman ise, “Sayın Bakanıma ve diğer gelen misafirlere Topraktepe Mahallesi adına herkese teşekkür ederim. Mahallemizin sorunlarını ileteceğiz ve ilgili kurumlara ileteceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

MALATYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

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