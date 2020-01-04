Yeni Malatyaspor Bifouma ile sözleşme yeniledi

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Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor iç transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Bu sezon sergilediği performans ve attığı 6 golle takımına büyük katkı sunan Bifouma ile masaya oturan sarı kırmızılı yönetim Kongolu futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya temsilcisi Bifouma ile yenilenen sözleşmeyi internet sitesinden taraftarlarına, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

MALATYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

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