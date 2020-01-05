Kar, Darende’de hayatı olumsuz etkiledi

Kar, Malatya’nın Darende ilçesinde de etkili olup, hayatı olumsuz etkiledi.

Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Ökderen mezrasında 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle vatandaşlar, kendi imkanları ile sokaktaki karı traktör ile temizlediler. Vatandaşlar traktörün arkasına taktıkları kazıcı ile yolları açtı. Kar sevinci yaşayan Halil Açıkbaş, "Kar bereketli olur inşallah. Çiftçilerimizin yüzünün güldüğü güzel bir yıl olması dileğiyle" diye konuştu.

İlçede bugün oynanması gereken Darendespor amatör maçı ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

MALATYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.