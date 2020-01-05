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Tarihi Yeşilyurt Konaklarında restorasyon sürüyor

İHA

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında restorasyon sürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, beraberinde AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı Üyeleriyle birlikte Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesinde restorasyonları devam eden Tarihi Yeşilyurt Konaklarında incelemelerde bulundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milletvekili Kahtalı ile beraberindeki heyete restorasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. ‘Tarihi Yeşilyurt Konaklarının Restorasyon’ projesinin bölgenin gelişimine katkı sunacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, doğal ve tarihi zenginlikleriyle, yöresel lezzetleriyle, misafirperver ve güzel insanlarıyla Anadolu’nun tüm renklerini içinde barındıran Yeşilyurt’umuzda ecdat yadigarı tarihi eserlerimizi günümüzden geleceğe taşınması, bir nevi kadim medeniyetimizin de geleceğe taşınması anlamına gelmektedir. Farklı güzelliklere sahip Çırmıhtı bölgemizde bulunan Tarihi Yeşilyurt Konaklarını aslına uygun olarak restore edip, farklı fonksiyonel mekanlarla iç ve dış turizme kazandırmak adına çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Kamulaştırma işlemlerini tamamladığımız binalarımızı bahar ayıyla birlikte iç tefrişatlarını tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz. Lezzet Caddesinde bulunan binalarımızı Gastronomi Müzesi, Kent Belleği, Kültür Evi, Butik Otel, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, Millet Kıraathanesi ve yöresel ürünlerin hem satışının hem de tanıtımın yapılacağı çok nezih yapılara dönüştürüp, buradaki sosyal yaşamı ciddi şekilde hareketlendireceğiz. Burada bulunan eski Belediye Binamızı da Tekstil Müzesine dönüştüreceğiz. Tarihi Kebir Camimizin restorasyonunu tamamladık, camimizin yan tarafında bulunan dere yatağını da ıslah çalışması ve ışıklandırmayla güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Bu bölgemizdeki bütün restorasyon ve yenileme hizmetlerimizi bir bütün halinde değerlendiriyoruz. Gastronomi alanında da kalıcı hizmetler yapmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Ev sahipliği yaptıkları 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresinde akademisyenler tarafından sunulan 180 adet bildiriyi kitap haline getirip, bilimsel bir çatı altında toplayarak Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının lezzetlerini daha geniş kesimlere ulaştırmış olacaklarına dikkat çeken Çınar, "Amacımız bölgemizdeki tüm güzellikleri iç ve dış turizme kazandırmak, ilçemizin tanıtımını yapmak ve bölgemizi geliştirmektir. Burası hizmete girdiği zaman gezginler, gurmeler, yerli ve yabancı turistlerin ilçemize çok büyük ilgi göstereceklerine inanıyorum" dedi.
Tarihi Konakların restore edilmesinin tanıtım ve gastronomi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise "Malatya’mızın en eski yerleşim yerlerinden olan Çırmıhtı’da Lezzet Caddesinde üzerinde yer alan ve her biri ayrı bir değere sahip Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın Butik Otel, Gastronomi Müzesi, Kent Belleği, Kültür Evi, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, Millet Kıraathanesi ve yöresel ürünlerin hem satışının hem de tanıtımın yapılacağı alanlara dönüştürülmesi buranın cazibe merkezine dönüşümünü sağlayacaktır. Tarihi Kebir Camimizin restorasyonu, eski Belediye Binasının Tekstil Müzesine çevrilmesi, buradaki tarihi konakların farklı fonksiyonel alanlarıyla hizmete sunulması, dere yatağının ıslah edilmesi bölgeye farklı bir değer kazandıracaktır. Farklı lezzetleri içerisinde barındıran Malatya ve Yeşilyurt Mutfağında ki yöresel lezzetlerin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan restorasyon ve yenileme projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

MALATYA

05 Ocak 2020 Pazar

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