Darende Ülkü Ocakları’ndan Mevlid programı

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Malatya’nın Darende İlçe Belediyesi MHP li Meclis Üyelerinden geçtiğimiz günlerde vefat eden Hulusi Tokgöz için Darende Ülkü ocakları tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

Programa, Darende belediye başkanı İsa Özkan, MHP ilçe başkanı Mehmet Altun, Ülkü ocakları ilçe başkanı Recep Yıldırım, Ülkü ocakları Malatya İlçelerden Sorumlu il Başkan yardımcısı Hüseyin Aydın Barbak, Darende belediye meclis üyeleri ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.

MALATYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:10

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