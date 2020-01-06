Yeşilyurt Belediyespor’dan yeni transferlere toplu imza

TFF 3.Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde anlaşmaya vardığı 6 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Yeşilyurt Belediyespor yeni transferleri için imza töreni düzenledi.

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı imza töreninde daha önce anlaşma sağlanan 6 futbolcu attıkları imzalarla kendilerini turuncu yeşilli renklere bağladılar.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor transferde,

Fatsa Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Recep Yaşar, Kastamonuspor’dan kiralık olarak santrafor Muhammet Öztürk ,Nevşehirspordan kanat oyuncusu Emre Fırtına, Adıyaman 1954 Spor’dan stoper Yunus Emre Eserdi, Payasspor’dan kanat oyuncusu Ender Acar, Elazığ Belediyespor’dan sağ bek Bedri Evren’i kadrosuna kattı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, "Yeşilyurt Belediyespor olarak ikinci yarıya daha güçlü girebilmek için kadromuzu güçlendiriyoruz. Kalitesine güvendiğimiz 6 futbolcuyu renklerimize bağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ikinci yarı takımımız adına başarıların yaşandığı bir süreç olur" diye konuştu.

MALATYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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