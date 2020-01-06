Mercan Bursluluk sınavına büyük ilgi

Özel Mercan Kolejinin hafta sonu yapılan bursluluk sınavına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşen ayrı oturumlarda Mercan Bursluluk Sınavına 6 bin 194 öğrenci katılım sağladı. İlginin yüksek seviyede olduğu sınav nedeniyle Bostanbaşı ve çevre yollarında da trafik yoğunluğu yaşandı. Türkiye’nin en çok katılım gösterilen bursluluk sınavlarından biri olduğu belirlen sınavda öğrenciler, Mercan Kolejinde okuyabilmek için ter döktü. Öğrencileri sınavdayken bekleyen velilere ise psikolojik danışmanlar tarafından iletişim ve farkındalık konulu seminer verildi. Seminerin ardından ise velilere kampüs ve teknoloji yaşam merkezi ile yetenek geliştirme atölyeleri tanıtıldı.

Öğrencilerini bekleyen veliler atölyeler ve teknoloji yaşam merkezinde etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiler.

MALATYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.