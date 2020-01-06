Malatya’da araç sayısı artıyor

Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 itibariyle 217 artış göstererek 176 bin 392’ye ulaştı.

TUİK tarafından açıklanan istatistiki bilgiler kapsamında Malatya’da 2019 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 176 bin 392 olduğu belirtildi. Bir önceki Ekim ayında 176 bin 175 olan motorlu araç sayısında 217 adet artış yaşandığı gözlenirken, Malatya’da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 116, otobüs sayısı 8, kamyonet sayısı 19, kamyon sayısı 10, motosiklet sayısı 6, özel amaçlı taşıtların sayısı 2, traktör sayısında ise 69 artış oldu.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 0,12 arttığının belirtildiği açıklamada, 176 bin 392 taşıt içinde 2019 Kasım ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 176 bin 392 taşıtın, 94 bin 175'ini otomobil, 4 bin 647'sini minibüs, bin 723'ünü otobüs, 34 bin 778'ini kamyonet, 5 bin 299'unu kamyon, 10 bin 246'sını motosiklet, 497'sini özel amaçlı taşıtlar ve 25 bin 27'sini de traktör oluşturdu.

Malatya bu sayı ile bölgesinde en fazla araç sayısına sahip il konumunda yer alıyor. Açıklamada, Kasım 2019 sonu itibarıyla Elazığ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 126 bin 430, Bingöl’de 17 bin 169 ve Tunceli’de ise 9 bin 351 olarak belirtildi.

MALATYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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