Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

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MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Malatya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla öğleden sonra kapanan 226 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.



MALATYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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