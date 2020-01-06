Öğrencilere mont ve bot yardımı

MHP Malatya İl Başkanlığı, Hekimhan’da ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere dağıtılmak üzere mont, kazak ve botları ilçe teşkilatına gönderdi.

İlçe teşkilatı tarafından tespit edilen 715 yaş arası kız ve erkek çocuk için 80 adet mont ve 180 adet bot ve 40 adet kazak hazırladı. Hazırlanan yardım malzemeleri MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

MHP Hekimhan İlçe başkanı Yılmaz Ekici, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri rencide etmeden mont, kazak ve bot ihtiyacını karşılamak için MHP Malatya il başkanımız Ramazan Bülent Avşar’a talepte bulunduk. Sayın başkanımız sağ olsun anında talebimize cevap verdi. Katkılarından dolayı il başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

MALATYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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