Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip

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Malatya’nın Darende ilçesinde yasak bölgede avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Darende Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında ilçeye bağlı Karaoğuz Mahallesi Güneyal mevkiinde avlanmaya yasak bölgede 3 avcıyı yakaladı. Yapılan kontrolde şahısların tüfeklerinin kendi adlarına ruhsatlı ve namlularında takoz bulunduğu tespit edildi. Herhangi bir hayvanın avlanmadığı olayda şahıslar hakkında 20192020 Av Komisyon kararına göre avlanmaya yasak bölgede avlandıkları gerekçesiyle tutanak tutularak, Orman İşletme Müdürlüğüne gönderildi.

MALATYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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