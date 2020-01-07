Esnaflara geçici konteyner dükkanlar oluşturuldu

Malatya Battalgazi Belediyesi, depreme dayanıksız ve riskli olması nedeniyle geçtiğimiz ay yıkımını gerçekleştirdiği Eski Malatya’daki eski Belediye binasının alt kısmında bulunan esnafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geçici Konteyner dükkanlar oluşturdu.

Eski Malatya’da olumsuz fiziki koşulları ve depreme dayanıksız olması sebebiyle risk oluşturan eski belediye binasının yıkım çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz ay yıkımı tamamlanan eski belediye binasının alt kısmında bulunan 13 esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çözüm bulundu. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekete geçen Battalgazi Belediyesi, 13 esnafı mağdur etmemek için geçici Konteyner dükkanlar oluşturdu.

Açılış 13 esnaf ve Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın’ın katılımıyla bir kura çekimi gerçekleştirildi. Eski Malatya’nın çehresini Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in değiştireceğine olan inancının tam olduğunu ifade eden Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafız Sayın, “Bugün burada Eski Malatya meydanında bulunan belediye binamızın altında bulunan esnaflarımızın kura çekimine katıldık. Öncelikle mahallemiz adına Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Başkanımız ile sürekli istişare içindeyiz. Başkanımız seçildiği günden itibaren Eski Malatyamızın daha fazla nasıl kalkınması ve daha fazla nasıl güzelleşmesi için çalışmalarına şahit oluyoruz. İnşallah Başkanımızın bu meydan projesi en kısa sürede hayta geçecektir. Ben inanıyorum ki 2 yıl içinde Eski Malatya’nın çehresi değişecek ve bunu da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yapacaktır" dedi.

Bugüne kadar hiçbir esnafı mağdur etmediklerini ve bundan sonrada etmemek için Belediye olarak ellerinden geleni ortaya koyacaklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bilindiği üzere Eski Malatya’daki eski Belediye binamızın yıkımını gerçekleştirmiştik. Bu binamız depreme dayanaksız bir binaydı. Tespit yapıldıktan sonra ilgili kurumlar binanın yıkılmasına karar verdi. Geçtiğimiz aylarda yıkımı tamamlanan Belediye binamızın alt kısmında bulunan 13 esnafımızın mağdur olmaması adına, Battalgazi Belediyesi olarak geçici Konteynerden yapmış olduğumuz dükkanları oluşturduk. Bugüne kadar hiçbir esnafı mağdur etmedik ve bundan sonrada etmeyeceğiz. Bugün mevcut arkadaşlarımız ile kura çekimi yaptık. Çekilen kuraların arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah orada bol rızıklar kazanırlar. Önümüzdeki süreçte de arkadaşlarımızı inşa edeceğimiz kalıcı mekanlara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Kura çekimine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Eski Malatya’yı hak ettiği yere taşıyacaklarını belirterek, "İnşallah biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın belirttiği gibi Battalgazi’yi Mazisine Layık İstikbale hazırlama noktasında görevi aldığımız yerden daha da ileriye götürmek için çalışıyoruz. Peki Eski Malatya şuan hak ettiğini almış mıdır? Bence almamıştır. Bizim Eski Malatya’yı hak ettiği yere getirmemiz lazım. Battalgazi’yi tarif ederken; ‘ tarih ve kültür müzesi’ şeklinde ifade ediyoruz. Tarih ve Kültürümüzün yerleşik olduğu yer Eski Malatya’dır. Malatya’daki yaşanmış olan tarihi görmek isteyenleri ilk götürdüğümüz yer Eski Malatya’dır. Kervansaray’ımızın, Sanat Sokağımızın, Poyraz Konağımızın, 400 yıllık Ulu Camimiz ile 2 Üniversitesi olan Şahabei Kübra ve Şahabei Şura Medreselerinin Battalgazi’mizde bulunmasından dolayı burası ayrı bir anlam kazanıyor. Oradaki eserlere sahip çıkarak özellikle Turizm açısından çalışmalarımızı yapmış olduk. Öte yandan Eski Malatya’da belediyemize ait Kaymakamlığımızın kullanmış olduğu bir bina daha var. Onu da inşallah oradan kaldırıp Eski Malatya’daki o alanı güzel bir meydana dönüştürüp, dışarıdan gelen misafirlerin oturabilecekleri kafeteryalar, kıraathane ve okuma salonlarını kazandıracağız. Eski Malatya’mızı daha yaşanabilir ve insanların daha çok rağbet ettiği bir yer haline getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

MALATYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

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