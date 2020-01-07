Yeni Malatyaspor’da devre arası hazırlıkları sürüyor

Bunu da gördük! 30 dakikada bir onu yemeden duramıyor

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Yeni Malatyaspor, sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Arturo Mina ve Marguez Guilherme katılmadı. Koşu ve dayanıklılık çalışmasının yapıldığı antrenmanın başında futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Sergen Yalçın, herkesten maksimum verimlilik beklediğimi belirti.

Kampta üçüncü günü geride bırakan sarı kırmızılılar, 11 Ocak Cumartesi günü Arnavutluk’un Kukesi takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

Sarı kırmızılılar 13 Ocak’ta Antalya kampını tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Sivasspor maçı için bu kente gidecek.

MALATYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

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