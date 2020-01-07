Fırat Kalkınma Ajansı 23 projeyi destekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fırat Kalkınma Ajansı 23 projeyi destekledi

İHA

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında toplam 23 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Fırat Kalkınma Ajansı 23 projeyi destekledi

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında toplam 23 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.
Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2019 yılında TRB1 Bölgesi, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda paydaşlarımız ile birlikte başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, TRB1 Bölgesinin kalkınmasına yönelik birçok projeye mali ve teknik destek sağladıklarını ifade etti.
Yoğunlu, 2020 yılında da ajans olarak gerek TRB1 Bölgesinin gerekse Türkiye’nin ve bölgemizin kalkınmasına yönelik olarak çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerek, “2019 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün ajansımızın gündeminde olan bölgemizi geliştirecek, bölgemizin refahına hizmet edecek yatırımların ön değerlendirilmesinin yapılması ve bölgemizdeki proje havuzunun geliştirilmesi amacıyla fizibilite desteği programımız ilan edildi. 2019 yılı son fizibilite değerlendirilmesi Aralık ayında yapıldı. Tüm yıl boyunca bölgemizde dört ilimizde toplam 40 başvuru almış bulunduk. Bu gelen başvurular ajansımızın değerlendirme sürecinde belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra 23 projemiz yönetim kurulumuzun onayıyla bizden destek almaya hak kazandı" dedi.
Ajanstan destek almaya hak kazanan projelerin TRB1 Bölgesindeki gerek kamu kuruluşları gerek özel sektör tarafından özellikle potansiyeli bulunan ve bölge illerinin gündeminde bulunan bazı yatırım konularıyla ilgili olduğun altını çizen Yoğunlu, "Bu yatırım konularının doğrudan gerek kamu yatırımlarına gerek özel sektör yatırımlarına sunulmadan önce bilimsel anlamda, teknik anlamda, ekonomik ve mali analizlerinin yapılması amacıyla bu fizibilite desteği programı uygulanıyor. Ajansımızın odaklandığı tematik alanlara yönelik yatırım konularının öncelikle fizibiliteleri, ön değerlendirmeleri yapılıyor. Bu fizibilite desteği kapsamında dört ilimizde gerçekten gerek tarım anlamında gerek turizmin geliştirilmesi anlamında gerekse endüstriyel gelişim anlamında bazı özel sektör ve kamu kuruluşlarının yapabileceği yatırımlar değerlendirildi ve büyük yatırımların illerimizde ekonomik, teknik ve idari olarak yapılabilir olup olmadığı bu destekler sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu program kapsamında yapılan çalışmalar Bingöl ve Malatya ilimizde süt toplama merkezlerinin nasıl organize olacağını nasıl iyi bir şekilde işletmesinin yapılabileceğini; yine Elazığ ilimizdeki Hazar Gölü Yüksek İrtifa Merkezi ile Ceviz, Badem İşleme ve Meyve Suyu İşlemeyle ilgili özel sektörün yapabileceği yatırımlar değerlendirilmiş olacak. Yine Tunceli’de Pertek ilçemizde bazı turizm değerlerinin yatırımla tekrar turizme kazandırılmasıyla ilgili gerekli çalışmalar ve ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış olacak. Yine Malatya Yeşilyurt ilçemizde Yeşilyurt Belediyemizin yapmayı planladığı teleferik projeleri değerlendirilmiş olacak. Buna benzer 23 projenin akademik, bilimsel ve sektörel anlamda değerlendirmeleri yapılacak ve bu değerlendirmeler sonucunda özellikle bölgemizde yapılması uygun görülen bu yatırımlara kamunun veya özel sektörün yatırım yapmasına yönelik daha somut ve pratik çalışmalar yapılacak"dedi.
Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılında da Fizibilite Mali Destek Programının ilan edileceğini ifade ederek, "Ajansımızın faaliyet gösterdiği bölgedeki proje havuzumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Ajans bir taraftan bölge dışından yatırımları getirmeye çalışırken buna yönelik hazırlıkları ve dokümantasyonu yapmış bir şekilde hazır olmak zorunda. Bu nedenle gerek bu program kapsamında gerekse ajansımızın kendi uzman kadrosuyla bu fizibilite çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Aralık ayında yapılan 2019 yılı son fizibilite değerlendirilmesinde başarılı bulunan projeler şöyle:
“Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından sunulan Battalgazi Bilim Merkezi Planetaryum ve Deprem Simülasyon Merkezi Fizibilite Projesi, Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından sunulan Yeşilyurt Belediyesi Şahin Tepesi Teleferik Projesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından sunulan Malatya Tarım Teknolojileri İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Fizibilitesinin Hazırlanması, Malatya Akçadağ Belediyesi tarafından sunulan Akçadağ Soğuk Hava Deposu Fizibilite Etüdü Projesi, Elazığ Ticaret Borsası tarafından sunulan Elazığ Canlı Hayvan Borsası Modernizasyonu Yatırımı Fizibilitesi, Malatya Arapgir Belediyesi tarafından sunulan Arapgir Yöresel Ürünlerinin (Mor Reyhan ve Üzüm Ürünleri, Sirke ve Turşu) Endüstriyel Üretimine Yönelik Tesis Fizibilitesi, Kiğı Belediyesi tarafından sunulan Kerek Deresi Rekreasyon Projesi, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sunulan Ata Tohumu ve Fide ARGE Merkezi Fizibilitesi, Bingöl Karlıova Belediye Başkanlığı tarafından sunulan Karlıova Biyogaz Üretimi ve Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi."

MALATYA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama
YEREL HABERLER Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye ...
Başkan Güder’den Rektör Karabulut’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Rektör Karabulut’a ziyaret
CHP’den tütüncü esnafına destek ziyareti
YEREL HABERLER CHP’den tütüncü esnafına destek ziyareti
Yeşilyurt Belediyespor’da Gülerce takımının başında ilk çalışmaya çıktı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Gülerce takımının başında ...
Gasptan 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gasptan 2 tutuklama
Belediye personeli İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Belediye personeli İngilizce öğreniyor
Malatya'da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına ...
Yeni Malatyaspor’da devre arası hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da devre arası hazırlıkları sürüyor
Kara saplanan okul servisinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Kara saplanan okul servisinin yardımına karla ...
Malatya merkezli suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya merkezli suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi
YEREL HABERLER Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, önemli kararlar için toplanacak
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, önemli kararlar ...
Milletvekili Tüfenkci: “2019’da 15 bin kişiye iş verdik, 2020’de de aynı istihdamı sağlayacağız”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci: “2019’da 15 bin kişiye iş ...
Esnaflara geçici konteyner dükkanlar oluşturuldu
YEREL HABERLER Esnaflara geçici konteyner dükkanlar oluşturuldu
Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapalı
YEREL HABERLER Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle ...
Kaymakamdan okul denetimi
YEREL HABERLER Kaymakamdan okul denetimi
Kaçak avlananlar yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avlananlar yakalandı
Farnolle: "Avrupa'ya gidersek eli boş döneceğimizi düşünmüyorum"
YEREL HABERLER Farnolle: "Avrupa'ya gidersek eli boş döneceğimizi ...
Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da güç depoluyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da güç depoluyor
Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü
YEREL HABERLER Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı ...
İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiyenin açtığı hava yastığı hayat kurtardı
Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da teknik direktör değişti
Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X