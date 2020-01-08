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Yeni Malatyaspor’un golcüsü Umut Bulut forma rekabetine hazır Umut Bulut: "Rekabet ortamı her zaman ...

İHA

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Umut Bulut, aynı mevkide oynadığı taım arkadaşı Jahovic'in çok iyi bir santrfor olduğunu söyleyerek, "Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır" dedi.

Yeni Malatyaspor’un golcüsü Umut Bulut forma rekabetine hazır Umut Bulut: "Rekabet ortamı her zaman iyidir"

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut, aynı mevkide oynadığı taım arkadaşı Jahovic'in çok iyi bir santrfor olduğunu söyleyerek, "Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır" dedi.
Sarıkırmızılı takımın devre arasında Kayserispor’dan kadrosuna kattığı golcü Umut Bulut, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yeni Malatyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten golcü futbolcu, "Öncelikle gerçekten çok mutluyum. Çünkü hem milli takımdan olsun, hem de daha önceden aynı takımlarda birlikte görev aldığım arkadaşlarımla tekrar bir araya geldim. İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Bunun için ayrıca mutluyum. Hedefleri olan, bundan sonraki süreçte de hem kulüp olarak, hem takım olarak çıkışa geçen bir camiaya geldim. İnşallah bu süreçte benim de katkım olur" şeklinde konuştu.

"Jahovic gerçekten çok iyi bir santrfor"
Umut, Jahovic ile girecekleri forma rekabeti konusuna da değinerek şunları söyledi:
"Jahovic gerçekten çok iyi bir santrafor. 4 yılda Türkiye’ye çok iyi adapte oldu. Oynadığı takımlarda da kalitesini zaten gösterdi. Rekabet ortamı her zaman iyidir. Takıma faydası vardır. Hocamız kime görev verirse o sahada elinden geleni yapacaktır, kazanan da takım olacaktır. Jahovic’in kalitesi zaten tartışılmaz. Ben de, o da takım için elimizden geleni yapacağız."

"İkinci yarı daha iyisini yapabiliriz"
Türkiye’nin en iyi hücum yapan takımına geldiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Takım Türkiye’nin en iyi hücum yapan takımlarından bir tanesi. İlk yarıda bazı maçlarda son dakikalarda yenilen talihsiz goller vardı. O maçlardan puanlar alınmış olsaydı belki şuanda 30 puanda ilk yarıyı bitirmiş bir takımı konuşuyor olurduk. Takımımızın belli bir kalitesi var. İkinci yarı daha iyisini yapabilir miyiz, yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Açıkçası Burak ve benden başka golcü yetişmedi"
Türk futbolunda golcü çıkmaması konusuyla ilgili sorulan soruya da cevap veren Umut şunları söyledi:
"Açıkçası Burak ve benden başka golcü yetişmedi. Cenk Tosun var, o da gurbetçi. Tabi ki altyapıda verilen eğitim ne kadar doğru, bu tartışılır. Bu etken sadece forvet değil de diğer mevkilere de yansıyor. Merih Demiral da bunun en güzel örneği. Yurt dışına gitti, Türkiye’ye geldi ve tekrar gitti. Altyapıya gerekli önem verilirse futbolcu çıkacağına inanıyorum ben."

MALATYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
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