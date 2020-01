Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

"Annem benim her şeyim"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başkanlığında 2020 yılının ilk toplantısını yapan Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve gündemdeki maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen Ocak Ayı Toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride kalan 2019 yılında Yeşilyurt’un çehresini değiştirecek çok sayıda yatırımı hayata geçirdiklerini, her alanda verimli ve güzel hizmetlerde bulunduklarını ifade etti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşa vaat ettikleri 45 projeden 28’ini belirli bir seviyeye getirdiklerini dile getiren Çınar, "Çok özel ve anlamlı ödüllere layık görülen ‘insan odaklı’ yatırımlarla her geçen gün farklı bir çehreye bürünen Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına 2019 yılında dur durak bilmeden çalıştık ve koşturduk. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, tarihi mekanların restorasyonundan kentsel dönüşüm projelerine, tarımdan alt ve üst yapı yatırımlarına, sosyal yardımlaşmadan yöresel ürünlerimizin tanıtımına kadar her alanda kalıcı ve güzel hizmetler ürettik. Çevre yatırımlarında ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim Başarı’ ödülüne layık görülüp, ülke çapındaki bin 359 Belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaştık" şeklinde konuştu.

Yeni yılda daha fazla çalışarak hizmet üreteceklerini belirten Çınar, "İlçemizin sadece bugünü değil geleceğine dönükte birçok yatırımın hayata geçtiği 2019 yılında yaptığımız hizmetlere katkı ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize, fikir ve önerileriyle bu değişim sürecimizin sürmesinde büyük emekleri olan siz değerli Meclis Üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılında bu gelişim, kalkınma ve değişim sürecimiz sizlerin vereceği katkı ile devam edecektir" diye konuştu.

Başkan Çınar’ın konuşmasının ardından Denetim Komisyonunda yer alacak meclis üyeleri gizli oylama neticesinde belli oldu. Yapılan seçim sonucunda Esin Tanrıverdi, Oktay Özevren, Memet Özen ve Mehmet Nakir denetim komisyonuna seçildi. 2020 yılında İller Bankası başta olmak üzere Toplu Konut İdaresi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bankalardan kullanılacak krediler ile yapılacak bütün iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediye bünyesinde Sözleşmeli Mühendis çalıştırılmasına ilişkin teklif ise onaylandı.

Gündemindeki altı maddenin Şubat Ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine, 11 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar veren meclis, Şubat Ayı Olağan Toplantısını 4 Şubat 2020 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirme kararı aldı.

