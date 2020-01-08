Malatya'da 61 mahalle yolu kardan kapandı

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 61 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan, dün akşam da şiddetini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 61 mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.
MALATYA
08 Ocak 2020 Çarşamba
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