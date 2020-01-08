Minik öğrencilerden örnek hareket

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Malatya’da bir grup minik öğrenciler, kumbarada biriktirdikleri paralar ile askıda ekmek kampanyasına destek veriyor

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma konusunda öğrencilerle bir etkinlik yaptı. Öğrenciler, sınıf kumbaralarında biriktirdiği paraları askıda ekmek kampanyasına bağışladı. Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, “Yaptığımız etkinlik ile öğrenciler yardımlaşma konusunda daha duyarlı olacaklar” ifadelerini kullandı.

MALATYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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