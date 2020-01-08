Malatya Şeker Fabrikası’na 56 personel alınacak

Türkiye geneli Bin 500 işçi alacağını açıklayan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Malatya Şeker Fabrikasına 56 işçinin alınacağını duyurdu.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, taşra fabrikalarının yanı sıra Ankara, Eskişehir Makine Fabrikaları ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam bin 500 işçi alınacağı belirtildi. Açıklamada, alınacak işçilerin meslek lisesi, lise dengi ve Meslek Yüksek Okulu (M.Y.O), Ön Lisans, Mühendislik Fakültesi ve Lisans dallarında olacağı belirtilirken, istihdam edilecek işçilerin İŞKUR aracılığı ile alınacağı duyuruldu.

Malatya'da bulunan şeker fabrikasında istihdam edilmek üzere çeşitli birimlerde görevlendirilecek 56 işçi alınacağının belirtildiği açıklamada, 21 Ocak 2020 Salı günü Merkez Kapalı Spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacağı da dile getirildi.

Açıklamada başvuruda bulunmak isteyenlerin İŞ KUR ve ww.ilan.gov.tr internet adreslerinden yada Malatya Şeker Fabrikası’na şahsi başvurabilecekleri belirtildi.

MALATYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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