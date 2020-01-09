Spor yatırımları istişare toplantısı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak olan yatırım ve faaliyetlerine ilişkin sunumların gerçekleştirildiği toplantı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Aydın Baruş, “Biz, ildeki bütün kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunduğu ve bu istişareler sonucunda en verimli sonuca ulaşarak kaynakların en etkin şekilde kullanıldığı bir anlayışa ulaşmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Malatya’da, gençlik ve spor alanında önemli yatırımların bazılarının inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Vali Baruş, “ Tam olimpik yüzme havuzu başta olmak üzere birçok yatırım bitme aşamasında. İnşallah şubat ayında olimpik yüzme havuzumuzu teslim almayı planlıyoruz. İlimiz gençliği, sporcuları çok güzel bir tesis kazanacak. Temel prensibimiz bütün mahallelerimizdeki gençlerimize ulaşmaktır. Spor yapmak isteyen insanlara ulaşmak ve onların spor yapmasını sağlayarak hem madde bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıklardan uzakta tutulmasını sağlamak. Gençlerimiz ne kadar sporu severse o kadar çok eğitimine önem verir ve geleceğini o kadar sağlıklı bir şekilde kurar, bu anlayışı benimsiyoruz. “dedi.

“Bizler Büyükşehir Belediyemizle her alanda bu işbirliği çalışmalarını koordinasyon toplantılarını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde bunun çok verimli olacağını ve ildeki birlik beraberliğe çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. “ diyen Vali Baruş, “Toplantılardan beklediğimiz anlayış birliği içerisinde Malatya insanına nasıl güzel hizmet edebiliriz onların layık olduğu hizmetleri nasıl yerine getirebiliriz, temel düşüncemiz bu” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Gençlik ve Spor adına planlayacağımız yatırımların değerlendirilmesini yaparak olabilirlik noktasında neler yapılabileceği ve bu hizmetlerin Malatya’mıza kazandırılması anlamında istişare yapacağız. Bu tür toplantıların hem birlik beraberlik anlamında hem de taleplerimizin objektif geçerliliği ve yerine getirilmesi noktasında önemli olacağına inanıyoruz” dedi.

Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde de tüm daire müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızın katıldığı başka bir toplantının düzenlenmişti. O toplantıda da özellikle bizim Malatya'da yapacağımız, gerek sosyal anlamda faaliyetleri, gerekse kültürel alandaki faaliyetlerimiz birliktelik olması noktasında istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Malatya’da devam eden yatırımların son durumu, işlemleri süren yatırımlar ve önümüzdeki dönem için ihtiyaçlar göz önüne alınarak talep edilmesi planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirici sunumlarının ardından, ilçe kaymakam ve belediye başkanlarına tek tek söz verilerek fikir, görüş ve önerileri alınarak toplantı sona erdi.

MALATYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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